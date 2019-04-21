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ЦВК: виборці не скаржаться – виборці голосують
Центральна виборча комісія констатує, що наразі до ЦВК не надходило скарг щодо проходження виборчого процесу.
«До Центральної виборчої комісії наразі не надійшло жодних скарг щодо проходження виборчого процесу», - сказала секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька на брифінгу в ЦВК у неділю.
За її словами, є місце типовим повідомленням до правоохоронних органів щодо різних порушень, але вони не системні і їх менше, ніж було в першому турі.
Водночас вона зазначила, що вибори проходять у штатному режимі, наразі не фіксуються системні порушення, які могли б вплинути на результати голосування.
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