ЦВК: виборці не скаржаться – виборці голосують

Центральна виборча комісія констатує, що наразі до ЦВК не надходило скарг щодо проходження виборчого процесу.

«До Центральної виборчої комісії наразі не надійшло жодних скарг щодо проходження виборчого процесу», - сказала секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька на брифінгу в ЦВК у неділю.

За її словами, є місце типовим повідомленням до правоохоронних органів щодо різних порушень, але вони не системні і їх менше, ніж було в першому турі.

Водночас вона зазначила, що вибори проходять у штатному режимі, наразі не фіксуються системні порушення, які могли б вплинути на результати голосування.