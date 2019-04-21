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73,2 / 25,3
«Національний екзит-пол 2019» оприлюднив результати свого опитування виборців станом на 18.00:
Зеленський -73,2;
Порошенко - 25,3%.
О 22.00 ««Національний екзит-пол 2019» оприлюднить дані опитування станом на 20.00.
«Національний екзит-пол 2019» проводив консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.
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