 

21 апреля

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«аll those who»: посольство США привітало THEеленського зрозумілою йому мовою

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20:11

73,2 / 25,3

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ЦВК: виборці не скаржаться – виборці голосують

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Герої громадянської війни?.. Молоді бовдури Зеленського вже переймаються проблемою «чіткої» назви бойовиків «ДНР-ЛНР»

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ВЬО ДО ДІЛЬНИЦЬ! Другий тур вже розпочався

07:43

Доба ООС: жодних втрат, знищено ще чотирьох окупантів

20 апреля

16:46

Погода шепоче: у день виборів все буде добре

14:10

Спецповідомлення Держдепу: президенти проходять і приходять, а США в Україні перебувають повіки

09:50

На Великдень пасажирський транспорт Києва працюватиме довше

09:01

«Ах ты ж …ь дешевая!..»: нардеп Допа продовжив дебати з нардепом від МВС Антоном Г. – на тему «хто програв» (фото)

07:53

Доба ООС: втрат немає, знищено трьох окупантів

19 апреля

22:21

«Чом ти не прийшов?..» ЗЕКандидат «забив» на дебати на «Суспільному»

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Дебати на «Олімпійському» стартували

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НСК «Олімпійський» потроху заповнюється

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Вечір важкого тижня: повний РОЗКЛАД телетрансляції ДЕБАТІВ на НСК і у студії

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«Двотурові» кандидати витратили за агітаційний тиждень 147 млн

11:59

В. РаБоЛьовочкін: Кремль про Зеленського небагато знає і нічого не чекає – проте можливі розмови про дешевий газ і контрольований Донбас

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До уваги клієнтів ПриватБанку: в НБУ запевнили, що захищатимуть ваші заощадження, «не переймайтеся»

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Доба ООС: «Великоднє перемир'я» не відбулося, є поранений

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Порошенко пропонує ГПУ і СБУ вивчити можливість відкриття справи за неправосудне рішення щодо ПриватБанку

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Звіт спецпрокурора Мюллера: Манафорт обговорював «автономну республіку» на Донбасі на чолі з Януковичем

21:23

У Чистий четвер Рада ухвалить мовний закон

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Сьогодні РНБО розгляне ситуацію з денаціоналізацією ПриватБанку

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19:41

Курченко отримав шанс повернути у власність Одеський НПЗ

73,2 / 25,3

«Національний екзит-пол 2019» оприлюднив результати свого опитування виборців станом на 18.00:


Зеленський -73,2;

Порошенко - 25,3%.

О 22.00 ««Національний екзит-пол 2019» оприлюднить дані опитування станом на 20.00.

«Національний екзит-пол 2019» проводив консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.


"ОБКОМ"

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21 Апреля 2019 20:11

 

 

Ваші дії у випадку, якщо Ваш кандидат у президенти програє у другому турі виборів?

Прийму вибір мого народу як вирок (6)

Вийду на Майдан – або на НСК «Олімпійський» (2)

Візьму відпустку - на час внутрішньої еміграції (1)

Придбаю квиток на літак в один кінець (1)

Президенти приходять і проходять, тікають, а Україна перебуває повіки (21)

Я про це ще не замислювався (1)

Та яка різниця? (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 