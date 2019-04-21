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Остаточна екзит-соціологія: станом на час закінчення виборів
Результати «Національного екзит-полу 2019» свідчать про переконливу перемогу Зеленського у другому турі виборів президента.
Результати опитування станом на час закриття виборчих дільниць – 20.00 оприлюднені на прес-конференції ввечері 21 квітня.
«За» Зеленського – 73% респондентів, чинний глава держави Петро Порошенко отримав 25,5% електоральної підтримки.
Зіпсували бюлетень 1,5% виборців.
Було опитано 14 561 особу на 300 виборчих дільницях.
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