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«аll those who»: посольство США привітало THEеленського зрозумілою йому мовою

«Лец мі спік фром... Ну ето... май харт ін інглиш...в общем...ээээ…«ВелкОм НА Юкрейну!» - Theвідповідь Theленського, мабуть, буде вже звичною - триповерховим суржиком.


Посольство США в Україні привітало Зеленського у Twitter:

«We congratulate President-elect Volodymyr Zelenskyy and thank all those who contributed to ensuring Ukraine’s presidential election was conducted in a peaceful manner. We thank President Petro Poroshenko for his efforts over the past five years to strengthen Ukraine's security, prosperity and democracy, and to strengthen our bilateral relationship. We look forward to continuing the strong U.S.-Ukraine partnership with President-elect Zelenskyy».

Без перекладу не обійшлося (дипломати!..):

«Вітаємо новообраного Президента Володимира Зеленського і дякуємо всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні.

Ми дякуємо Президенту Петру Порошенку за зусилля, яких він доклав за останні п'ять років для зміцнення безпеки України, процвітання та демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин.

Ми сподіваємось на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським».


"ОБКОМ"

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21 Апреля 2019 23:21

 

 

Ваші дії у випадку, якщо Ваш кандидат у президенти програє у другому турі виборів?

Прийму вибір мого народу як вирок (6)

Вийду на Майдан – або на НСК «Олімпійський» (2)

Візьму відпустку - на час внутрішньої еміграції (1)

Придбаю квиток на літак в один кінець (1)

Президенти приходять і проходять, тікають, а Україна перебуває повіки (21)

Я про це ще не замислювався (1)

Та яка різниця? (0)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 