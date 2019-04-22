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Доба ООС: в районі «Північ» поранено українського військового
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 22 квітня говориться:
«21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту КАТЕРИНІВКА з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.
Також противник з стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА. Вогонь у відповідь не відкривався.
За даними розвідки, 21 квітня одного окупанта було знищено, ще трьох загарбників – поранено.
Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано».
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