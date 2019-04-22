Прем’єра РФ ще не «вставило» як слід від перемоги Зеленського, проте він вже чекає «чесних ілюзій»

З ранку понеділка Дмитра Медведєва потроху понесло.

Прем'єр-міністр РФ Д. Медведєв щиро поділився враженнями від виборів «на Украине» з відвидувачами свого Facebook (мовою оригіналу):

«Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий. У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.

Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев» (кінець маячні).