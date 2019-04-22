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Олені Зеленській «страшно» - ще з новорічної ночі: у її чоловіка-президента, виявляється, зовсім погано з пам’яттю!


Кореспондент «BBC News Україна» зустрілася з майбутньою першою леді країни (за кілька днів до другого туру) в офісі «Студії Квартал 95», де Олена Зеленська працювала - сценаристом у «Студії Квартал 95».

Наводимо декілька фрагментів цього інтерв’ю:

«ВВC News Україна: Вам страшно?

О.З.: Страшно...

BBC News Україна: Ви морально готові?

О.З.: Я постійно себе налаштовую, починаючи з Нового року, коли це стало відомо. В тому числі й мені.

BBC News Україна: Тобто Ви дізналися про те, що Володимир йде в політику на Новий рік?

О.З.: Були плани, ми розуміли, що він збирається це оголосити, але мене не попередили, що він це зробить в новорічну ніч.

BBC News Україна: І ви з телебачення дізналися, що чоловік іде в президенти?

О.З.: Навіть не з телебачення. Ми були якраз на лижах у Франції, спокійно зустріли Новий рік, випили шампанського та пішли спати. А зранку я в соцмережах бачу цей шквал, була дуже здивована і спитала: а можна було мене попередити, щоб я підготувалася морально. А він каже: «А я тобі нічого не говорив? Я забув».

(від «Обкому»: «Високі, високі стосунки!.. «Забув»… А виступ свій на НСК «Олімпійський» він ще не забув? А обіцянки свої передвиборчі – ще пам’ятає?)

<…>

BBC News Україна: Хто вам більше до душі: Мішель Обама чи Меланія Трамп?

О.З.: Мішель Обама, мабуть. Мені здається, вона більш людяна і це якраз основна якість, яку Володимир намагається принести в українську політику. Щоб ми не забували (так, це важливо пам’ятати або постійно нагадувати – враховуючі пам’ять Володимира – «Обком»), в першу чергу, бути звичайними людьми. Щоб ми не робили з себе портретів, які мають висіти в кожному кабінеті.

Меланія Трамп, звичайно, шикарно виглядає, в неї чудовий стиль, але з Мішель мені було б цікавіше поспілкуватися. Думаю, це було б цікаво.

<…>

BBC News Україна: Ви носите одяг українських дизайнерів? Марина Порошенко, наприклад, популяризує одяг українського виробництва.

О.З.: Мені подобаються українські дизайнери, зараз дуже багато красивого одягу. Я б, мабуть, не заглиблювалась в етнос, як Марина Порошенко. Це дуже гарно, але я більше тяжію до сучасних тенденцій. У нас є чудові дизайнери, вони іноді навіть стають законодавцями нових тенденцій, які потім у всьому світі носять, в тому числі знаменитості.

BBC News Україна: Вишиванки вдягаєте?

О.З.: Я маю кілька вишиванок. Три роки тому, пам'ятаю, був бум на вишиванки - сукні, блузи. В гардеробі є, іноді одягаю».

Від «ОБКОМу»: З огляду на переконання Олени, що мода на вишиванки («був бум») вже зникла, «Обком» пропонує їй не лякатися (бо нам й самим трохи лячно від її чоловіка і вибору окремих співвітчизників), а вдягатися як «перша леді» на місці її роботи. Впевнені – у гардеробі «кварталів» є з чого вибрати:

(виступ «Жіночого Кварталу»)

Мішель, Меланія і Марина обридаються від заздрощів.


"ОБКОМ"

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22 Апреля 2019 12:55

 

 

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Вийду на Майдан – або на НСК «Олімпійський» (3)

Візьму відпустку - на час внутрішньої еміграції (1)

Придбаю квиток на літак в один кінець (1)

Президенти приходять і проходять, тікають, а Україна перебуває повіки (28)

Я про це ще не замислювався (1)

Та яка різниця? (0)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 