«Капець всім сподіванням»: в ЗЕКоманді раптом згадали, що не президент Порошенко має знижувати тарифи і карати корупціонерів

Як казав ще автор хрестоматійного твору «Гамлєт, або Феномен датського кацапізма», «ітоги подвєдьом»… Хоча щось зарано, «нове життя» тільки починається.

Представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк каже, що на посаді глави держави Зеленський підніматиме питання обґрунтованості ціни на газ перед урядом. Про це він сказав у коментарі Українській правді 22 квітня.

«Ви знаєте, що сфера тарифів не знаходиться у сфері компетенції президента. Але ми вже проаналізували ситуацію, ми бачимо, що ринкова ціна на газ зменшилася, суттєво зменшилася порівняно із зимовим періодом. Якщо ми говоримо про ринкову ціну, то очікування такі, що це має відобразитися на ринку України», – сказав Данилюк.

Стосовно іншого очікування виборців – притягнення до відповідальності представників влади за корупційні злочини, член команди Зеленського сказав наступне:

«Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати чи не саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи».

Від «ОБКОМу»: Так й при «старий системі» небагато саджали за корупцію... І Порошенко теж «сам не міг саджати чи не саджати» - про що йому (і своїм прихильникам) постійно (більш за все - три тижня до 2-го туру) нагадував його молодий наступник. Тож нова влада має намір «відрізнятиметься» від «попередників» - чи не має такого наміру?

І взагалі: ЗЕКоманда має намір щось «знижати» і когось «саджати» - як і було обіцяно. Бо, нагадаємо, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня (за тиждень до 2-го туру виборів), більшість опитаних українців вважають, що новообраний президент у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.

Ще два «базових» очікування виборців від нового президента: подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента – 35,5%; та розпочати/пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%.