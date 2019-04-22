Біля Адміністрації президента пройшла масова акція «Дякую, Петре!» (фото)

Сьогодні біля будівлі Адміністрації президента в центрі Києва відбулася масова акція «Дякую, Петре!» - на знак подяки Петру Порошенку за те головне, що він зробив для України за час перебування на посаді глави держави.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, після того, коли всі бажаючі пройшли до будівлі АП, до учасників акції вийшов П. Порошенко з дружиною Мариною і виступив з промовою, зокрема й подякував присутнім за підтримку.

Люди періодично переривали виступ президента скандуванням фраз: «Дякую!», «Найкращий!», «Разом і до кінця», «Пишаємося», «Порошенко», а також подяками на адресу Марини Порошенко.

Після півгодинного спілкування з людьми глава держави повернувся до Адміністрації президента. Пізніше він разом з дружиною вийшов на балкон, де ще раз привітав учасників акції.

Через деякий час люди почали розходитися і фотографуватися біля будівлі Адміністрації президента.

Водночас кілька учасників акції спровокували конфлікт з журналістом і оператором телеканалу «1+1» Коломойського-Зеленського. Вони обступили знімальну групу і почали скандувати «Ганьба!». Але співробітники Адміністрації президента і поліція комунікації допомогли журналістам безперешкодно полишити територію АП.

В акції взяли участь кілька тисяч людей.

(фото 5.ua)