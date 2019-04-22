Головні адміністратори Миколаївської та Львівської областей подали у відставку

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко та голова Львівської ОДА Олег Синютка написали заяви про звільнення з посади.

Про це повідомляє Громадське.

Савченко вважає, що «так має зробити кожен голова обласної державної адміністрації».

«По-друге, ми стоячи повинні подякувати чинному президенту Петру Порошенку... незважаючи на всі ті речі, які відбувалися навколо нас. Я повинен піти разом з ним», - сказав він.

За інформацією місцевих ЗМІ, Савченко має намір особисто віддати заяву в Адміністрацію президента вже сьогодні і поїхав для цього в Київ. Також повідомляється, що з дверей у кабінет голови ОДА вже зняли табличку з прізвищем губернатора за його ж вказівкою.

Олексій Савченко був призначений на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації 6 жовтня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку. Раніше Синютка заявляв, що в разі програшу кандидата в президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.