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Головні адміністратори Миколаївської та Львівської областей подали у відставку
Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко та голова Львівської ОДА Олег Синютка написали заяви про звільнення з посади.
Про це повідомляє Громадське.
Савченко вважає, що «так має зробити кожен голова обласної державної адміністрації».
«По-друге, ми стоячи повинні подякувати чинному президенту Петру Порошенку... незважаючи на всі ті речі, які відбувалися навколо нас. Я повинен піти разом з ним», - сказав він.
За інформацією місцевих ЗМІ, Савченко має намір особисто віддати заяву в Адміністрацію президента вже сьогодні і поїхав для цього в Київ. Також повідомляється, що з дверей у кабінет голови ОДА вже зняли табличку з прізвищем губернатора за його ж вказівкою.
Олексій Савченко був призначений на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації 6 жовтня 2016 року.
Раніше повідомлялося, що голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку. Раніше Синютка заявляв, що в разі програшу кандидата в президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.
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