Речниця генпрокурора Луценка пояснила виклик на допит осіб з оточення Порошенка і поскаржилася на «втрату пам’яті» Сьогодні, 22 квітня, на сайті Генеральної прокуратури України були опубліковані повістки про виклик до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ наступних осіб: екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила у Facebook, навіщо вона це зробила: «Нагадаю тим, хто втратив пам'ять. За два дні до першого туру президентських виборів, 28 березня, після кількох виїздів за кордон прокурор ГПУ Костянтин Кулик повідомив ЗМІ (зазвичай, інформацію він дає прес-службі ГПУ, бо не дуже любить журналістів) про оголошення підозри чотирьом особам з оточення Порошенка. Тоді ж я опублікувала повідомлення, що так зване повідомлення про підозру В.Гонтаревій, Б.Ложкіну, К.Стеценку, О.Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства, яке вимагає: а) наявності достатніх доказів б) доручення старшого групи прокурорів в) особистого вручення 28 березня хтось дуже поспішав, тому жодна з цих вимог не була дотримана прокурором К.Куликом. Тому станом на 28 березня зазначені особи НЕ ВВАЖАЛИСЯ ПІДОЗРЮВАНИМИ в розумінні ст. 42 КПК. Після проведення службового розслідування Генінспекцією ГПУ було встановлено, що підозри були направлені особам з порушенням законної процедури. Протягом кількох тижнів Генпрокурор провів заслуховування по даній справі за участі всієї слідчо-прокурорської групи. Слідчо-прокурорська група діятиме виключно в руслі українського законодавства. Нагадаю, що підозра у кримінальному процесі — формальне твердження (припущення) уповноважених правоохоронних органів про причетність певної особи до злочину, засноване на неостаточних (неповних, проміжних) результатах розслідування. Наголошую ще раз: кримінальне провадження #Курченкогейт, яке містить в собі безліч епізодів, після завершення всіх процедур буде передано до суду. Закон один для всіх так само, які в і решті попередніх випадків» (кінець цитати). Українська правда нагадує хронологію сьогоднішніх подій і те, що до них призвело: Сьогодні на сайті ГПУ було оприлюднено повістки для вручення підозр і допиту екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіна, заступнику глави АП Олексія Філатова та екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревой. Гонтарева вже зазначила, що наразі живе і працює в Лондоні і готова там зустрітися з прокуратурою і надати всі свідчення. 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка. Водночас, інформаційне агентство «УНІАН» олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка. У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства. В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського. Олігарха Сергія Курченка називали «гаманцем Януковича». Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК «Металіст» у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній «СЄПЕК». Олігарх втік з України після Революції гідності. Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства «Укргазвидобування» та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів. У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено. Як стало відомо «Українській правді», вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева. Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО. У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

"ОБКОМ" Версия для печати 22 Апреля 2019 23:56 Опубликовать Tweet





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