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Доба ООС: один український військовий загинув. Трьох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 23 квітня говориться:

«22 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів АВДІЇВКА і ОПИТНЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник вісім разів обстріляв позиції наших захисників:

тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї – поблизу населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЗОЛОТЕ-4;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля передмістя ПОПАСНА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та три українських захисники отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 22 квітня трьох окупантів було знищено, ще сім – поранено. Також військовослужбовці Об'єднаних сил за допомогою протитанкового ракетного комплексу знешкодили ворожу бойову машину піхоти.

Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 08:39

 

 

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