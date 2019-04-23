Народний євроідіот від Німеччини: «Зеленський кинув виклик Путіну» - і цей виклик почують і в Баку, і в Мінську, і навіть у Нур-Султані

Депутат Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаель Галер вважає, що перемога Володимира Зеленського кинула виклик пострадянським структурам і особливо Володимиру Путіну.

Про це депутат розповів у інтерв’ю DW.

«Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі й сказав: мовляв, подивіться, те, що можливе в Україні, є можливим і для вас. Таким чином він кинув виклик пострадянським структурам і особливо також Путіну» – заявив Галер.

Галер також вважає, що у Москві зараз хочуть придивитись до Зеленського.