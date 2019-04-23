Закарпатський Москаль теж подав у відставку

Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Г. Москаля:

«Відповідно до абзацу 2 статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України/

Відповідно до статті 9 Закону повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України.

Згідно з пунктом 9 частини 1-ї статті 9 Закону та на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням.

23.04.2019 р.».

Нагадаємо, цього тижня глава Миколаївської ОДА Олексій Савченко та голова Львівської ОДА Олег Синютка вже подали у відставку.