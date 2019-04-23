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— 3,5%: Кабмін та «Нафтогаз» теж після виборів підрахували відсотки – і погодили зниження ціни на газ

Уряд України і НАК «Нафтогаз України» погодили зниження ціни природного газу для населення і теплової генерації з 1 травня 2019 року на 3,5% - з 8,55 тис. грн до 8,247 тис. грн, повідомила прес-служба НАК.


«За дорученням Кабінету міністрів «Нафтогаз України» спільно з представниками уряду розробив новий механізм визначення регульованої ціни, що дозволяє не лише уникнути підвищення вартості газу для населення і теплової генерації з 1 травня 2019 року, а й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. куб. м (кінцева роздрібна ціна)», - йдеться в прес-релізі «Нафтогазу», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таких домовленостей було досягнуто учора на нараді за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови НАК Андрія Коболєва.

У «Нафтогазі» зазначають, що якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів буде нижчою від встановленої в постанові КМУ №867, то ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна для промисловості перевищить визначений урядом рівень, то ціна для населення збережеться на рівні, встановленому постановою.

Зміни до чинних договорів на продаж газу між «Нафтогазом» і всіма контрагентами, що закуповують газ відповідно до спецзобов'язань, будуть внесені протягом травня поточного року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України згідно з постановою №867 від 19 жовтня 2018 року продовжив термін дії спецзобов'язань «Нафтогазу» продавати природний газ для потреб населення, релігійних організацій та виробників теплової енергії до 1 травня 2020 року, переглянувши формулу розрахунку ціни для продажу газу за PSO, (і підвищивши її на 23,5% - до 8,55 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) і витратами на транспортування і поставку), уряд вирішив підтримати теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ, врегулювавши питання розрахунків ТКЕ і ТЕЦ з «Нафтогазом» за природний газ.

Водночас кон'юнктура на європейському ринку, що встановилася з весни, привела до зниження ринкової ціни на газ нижче встановлюваного КМУ для населення регуляторного рівня ціни.

«Нафтогаз» звернувся до уряду з проханням знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення, скасувавши затверджене Кабміном положення про ПСО, що передбачає підвищення ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року, або внести до нього відповідні зміни.

Кабмін 3 квітня ухвалив постанову №293, якою прив'язав ціну на газ, що відпускається НАК для потреб населення ТКЕ, до ціни для промислових споживачів, але не скасував заборону на продаж газу вище його вартості за спецзобов’язанням.

У НАК повідомили, що проведена юридична експертиза цього документа не дає компаніям такої можливості. Зі свого боку В.Гройсман заявив, що ініціює відставку глави «Нафтогазу» в разі відмови компанії знизити до 24 квітня 2019 року ціну на газ, що відпускається для потреб населення.

Таким чином, досягнуті 22 квітня домовленості повинні бути включені до відповідної постанови на найближчому засіданні КМУ.


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 13:06

 

 

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