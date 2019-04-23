Путінокум Медведчук жбурнув у Зеленського пропозицією: або я, або вік миру не бачити

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«Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук не готовий підтримати Володимира Зеленського, бо той поки не згоден із його пропозиціями.

В ефірі російського пропагандистського каналу «Росія 24» Медведчук заявив, що його підтримкою Зеленський може заручитися, якщо «реально захоче миру на Донбасі, і ми побачимо, що він реально це робить», повідомляє Ліга.

«Дуже складно говорити про його обіцянки, пана Зеленського, тому що таких не було. Були окремі репліки, і то вони з'явилися в останні три-п'ять днів. Це все поки умовно», – сказав Медведчук.

За його словами, при двох «ні» Зеленського – амністії бойовикам і особливому статусу Донбасу – «говорити про те, що він буде робити щось для миру, поки дуже складно».

«Може, ситуація зміниться. Може, це пов'язано з тим, що йому ще невідомі певні особливості процесу на Донбасі... На превеликий жаль, поки це саме так», – сказав кум Путіна.

В ефірі пропагандистів країни-агресора Медведчук традиційно перерахував кремлівські штампи про те, що «Петро Порошенко допустив війну», «тарифний геноцид» тощо.

Нагадаємо, у команді Зеленського раніше заявляли, що він виключив би кума президента Росії Віктора Медведчука з переговорів щодо мирного врегулювання на сході України. Медведчук відповідав, що вивести його з переговорного процесу щодо Донбасу неможливо.

Медведчук пропонував Зеленському в разі перемоги на виборах укласти угоду з Москвою й відновити економічні відносини з Росією. Він наполягав на прямих переговорах Києва з проросійськими ватажками окупованих територій.

Володимир Зеленський, дебатуючи з Петром Порошенком, обіцяв зробити усе, щоб закінчити війну. Але у день виборів, коли вже були дані екзит-полів щодо другого туру, речник його штабу Дмитро Разумков сказав, що закінчити війну швидко не вдасться.

Президента РФ Володимира Путіна кандидат у президенти України Володимир Зеленський називав ворогом, хоча раніше висловлював готовність до переговорів із ним.