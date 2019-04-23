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Обрано голову податкової – але Насірову ще зарано розслаблятися і отримувати задоволення під своєю улюбленою ковдрою

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.


Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, сповіщає Економічна правда.

23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби.

«Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії», - йдеться у повідомленні.

Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бали, Сергій Петухов – 13,54 бали, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідована в рамках реформи податкового адміністрування.

Зазначимо, що у квітні 2019 р. Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби. З позовом звернувся колишній глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, другий позов подав екс-глава управління Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк.


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 16:12

 

 

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