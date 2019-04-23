Держдеп руйнує надії Медведчука і бандитів ОРДЛО на Зеленського: «прямі переговори» треба вести з Путіним, а не з його холуями

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає правильним проведення прямих переговорів між переможцем на виборах президента України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

«Прямі переговори між Україною і Росією необхідні, тому я вважаю, що його (В.Зеленського) бажання поговорити з Путіним - це хороша, а не погана річ», - сказав К.Волкер у програмі NewsHour американської служби суспільного мовлення PBS, повідомив Інтерфакс-Україна.

К.Волкер також вважає, що зміна українського лідера може створити нову можливість для діалогу з Росією.

«Можна сподіватися на це, оскільки є новий президент, як на можливість для нового старту діалогу, хоча змінити потрібно саме позицію Росії щодо вторгнення і окупації території», - наголосив представник США.

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