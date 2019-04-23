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Білорусь призупинила експорт в Україну бензину та дизпалива

Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу та країни Балтії через надходження неякісної російської нафти, повідомив журналістам у вівторок у Мінську заступник гендиректора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб.


«Призупинено постачання світлих нафтопродуктів - бензинів і дизпального - в Україну, Балтію та Польщу», - сказав С.Гриб, коментуючи наслідки скорочення обсягів нафтопереробки на білоруських НПЗ через надходження неякісної нафти з РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Наразі контрактні зобов'язання призупинено до моменту вирішення питання з російською нафтою», - додав С.Гриб.

За його словами, «експорт із Білорусі темних нафтопродуктів збережено в повному обсязі у зв'язку з відсутністю їх споживання на внутрішньому ринку».

Наразі, повідомив С.Гриб, білоруська сторона працює над тим, щоб «не з’явилися санкції з боку контрагентів (зовнішніх - ІФ)».

Він також зазначив, що Білорусь самостійно забезпечує потреби внутрішнього ринку з урахуванням прийнятого наприкінці минулого рішення Росії про заборону постачань нафтопродуктів у республіку та скорочення обсягів переробки на НПЗ через неякісну нафту.

«Зниження експорту відбулося у зв'язку зі збільшенням постачань на внутрішній ринок», - сказав С.Гриб.

«Скорочення обсягів експорту відбувається для забезпечення потреб внутрішнього ринку нафтопродуктів», - додав заступник гендиректора БНК.


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 18:41

 

 

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