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У тилу як на війні: ОБСЄ вперто не фіксує «прямого втручання Росії» у події в Україні

Один Хуг чи ні Хуга – як то кажуть - жодної різниці: від зміни прізвищ і місця роботи жодних принципових змін.


Міжнародні спостерігачі не зафіксували прямого втручання Росії у день виборів в Україні. Про це сказав Радіо Свобода лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

«Ми не помітили чітких доказів втручання, таких як перешкоджання виборчому процесу чи кібербезпеці. Але сьогодні втручатися дуже легко через пропаганду, дуже легко через соціальні мережі. Ми не можемо сказати, що український простір вільний від російського втручання, звичайно, таке могло бути. Як це вплинуло на процес? Я не можу цього сказати зараз. Як міжнародні спостерігачі у день виборів ми не бачили таких доказів», – сказав Церетелі.

За попередньою оцінкою міжнародних спостерігачів, президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод. Про це представники ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту заявили 22 квітня на прес-конференції в Києві.

У розмові з «Радіо Свобода» Церетелі також заявив, що вибори в Україні можуть стати зразком для держав регіону: «Те, що Україна в таких складних обставинах так добре провела вибори – це дуже гарний приклад. Думаю, що це буде моделлю для багатьох інших держав регіону».

Від «ОБКОМу»: Це все, ясна річ, неабияк надихає. Зокрема – й на спогади. І не лише про часом ганебну поведінку спостерігачів від ОБСЄ в зоні АТО/ООС, прикладів якої – трохи більше ніж достатньо. Нагадаємо лише минулорічне, підсумкове інтерв’ю екс-першого заступника глави Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександра Хуга виданню Foreign Policy. Звісно, вже наступного дня цей Хуг заявив, що текст інтерв'ю (про російських окупантів на Донбасі) «не відображав його точку зору».

«Опублікований учора (25 жовтня 2018 р. – «Обком») текст вводив в оману та не відображав моєї точки зору. Вже була оприлюднена виправлена версія», - наголосив Хуг.

Він також уточнив, що СММ ОБСЄ не робить висновків, а встановлює факти. Зокрема, за його словами, спостерігачі неодноразово документували конвої, які заїжджали в Україну і виїжджали з неї на ділянках кордону з РФ, де немає офіційних пунктів пропуску. Крім того, представники місії говорили з бойовиками, яких затримали військовослужбовці ЗСУ і які стверджували, що вони є представниками регулярних військ РФ.

«Всі ці факти я згадав у інтерв'ю, і ці факти говорять самі за себе», - наголосив Хуг.

25 жовтня 2018 р. видання Foreign Policy опублікувало інтерв'ю Хугом, у якому він, нібито, заявив, що ОБСЄ бачить конвої та уніформу РФ, але прямих доказів присутності Росії на Донбасі немає.

Проте згодом видання прибрало інформацію про відсутність доказів присутності Росії на Донбасі з цього інтерв'ю, а наприкінці тексту розмістило ремарку, в якій вказало, що відкоригувало його в частині про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі, оскільки «це зауваження... не передає те, що він (Хуг) мав на увазі».

Олександр Хуг залишив посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні 31 жовтня 2018 року.


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 19:28

 

 

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