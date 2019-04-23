Відчуй себе шанованою людиною: біля «дошки пошани» у Житомирі з’явиться коштовний туалет

Так вирішили «туалетна» комісія міськради і депутати.

На придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, з міського бюджету Житомиру виділять 450 тис. грн., повідомляє Житомир.info

Таке рішення ухвалили на сесії Житомирської міської ради 23 квітня.

«За ці кошти ми плануємо придбати один туалет, який буде встановлений на Новому бульварі, біля «дошки пошани», - пояснив «Житомир.info» депутат міськради, керівник КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Юрій Юзвинський.

Він зауважив, що буде оголошення про закупівлю і, можливо, вдасться зекономити кошти.

«Минулого разу ми купували через конкурс, і вдалося зекономити майже 150 тис. грн, можливо, і цього разу так буде», - сказав начальник інспекції з благоустрою.