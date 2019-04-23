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Барна вирішив не чекати, доки його винесуть з крісла голови Тернопільської ОДА - як його брат-нардеп виніс Яценюка з трибуни ВР

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації Зеленського.


Відповідне відео він опублікував 23 квітня у Facebook, повідомляє Українська правда.

«Як тільки відбудеться інавгурація новообраного президента України, я покладу перед ним заяву про відставку», - сказав він. Барна пояснив, що належить до 25% (24,45%) виборців, які вважають, що Україна має йти до членства в ЄС та НАТО і подякував президенту Петру Порошенку за роботу. Він також сказав, що буде стояти на позиції «недопущення реваншу» і приходу в політику людей, які намагалися загнати Україну в російське ярмо.

С. Барну З квітня 2015 року призначили головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Старший брат губернатора Олег Барна, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», нещодавно почубився із представником команди Володимира Зеленського.

Олег Барна набув шаленої популярності наприкінці 2015 року, коли він вчинив спробу винести Арсенія Яценюка – тоді ще прем’єр-міністра - з трибуни Ради.

Нагадаємо, 23 квітня голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням. 22 квітня голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку. Ввечері 22 квітня стало відомо, що очільник Миколаєвської обласної державної адміністрації Олексій Савченко також написав заяву про відставку.


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 21:27

 

 

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