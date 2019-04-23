Нападників на Катерину Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві? Сергієві Торбіну та чотирьом імовірним виконавцям убивства Катерини Гандзюк «пом’якшили» підозру. Тепер їх звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це Слідство.Інфо дізналося з перебігу судового засідання 23 квітня. Генпрокуратура змінила обвинувачення В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку, звинувативши їх в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу), що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Раніше їх підозрювали в умисному вбивстві за частиною 2 статті 115, що загрожувало суворішим покаранням — позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням. Також під час засідання Микиті Грабчуку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім того, з власних джерел «Слідству.Інфо» стало відомо, що аналогічно підозру змінили й Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організовував групу нападників. Сергій Торбін, за версією слідства, організовував групу нападників на Катерину Гандзюк. 17 квітня стало відомо, що прокуратура змінила підозру ще одному фігуранту справи Гандзюк — екс-помічнику нардепа Ігорю Павловському. Замість організації вбивства його звинуватили у замовчуванні (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу). Ця стаття також передбачає «пом’якшення» покарання. Іншим фігурантам справи — Олексієві Левіну та голові Херсонської обласної ради Владиславові Мангеру — підозри наразі не змінювали. На Катерину Гандзюк напали торік 31 липня на виході з власного будинку. Її облили концентрованою сірчаною кислотою. Вона отримала 40% опіків тіла, декілька місяців провела на лікарняному ліжку й перенесла низку важких операцій. Однак 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 17 серпня 2018 року правоохоронці затримали одного з імовірних організаторів нападу на Гандзюк Сергія Торбіна під час спроби втекти з Херсона. В організації злочину працівники СБУ підозрюють Олексія Левіна, якого оголосили в розшук, та очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Основним мотивом убивства активістки офіційне слідство називає її публічну позицію щодо підпалів лісу й корупційної вирубки. Сама Гандзюк також вважала Мангера ймовірним замовником замаху на неї. Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради. Під час роботи над фільмом-розслідуванням «Гандзюк: системне вбивство» Слідство.Інфо отримало документи правоохоронців, які доводять, що заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук також міг бути причетним до незаконних підпалів 600 гектарів лісу, про які писала Гандзюк. Окрім цього, в розпорядженні Слідства.Інфо з’явилося відео, на якому Олексій Левін розповідає, як Євген Рищук просив «якось покарати» Катерину Гандзюк. Також журналісти з’ясували, що очільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв міг впливати на офіційне розслідування. Про це під час телефонної розмови журналістці Слідства.Інфо розповів заступник Гордєєва Євген Рищук. За словами Рищука, Гордєєв мав зустріч з головою СБУ Василем Грицаком і домовився, щоб правоохоронці не вели розслідування проти нього. На той час справу вбивства активістки розслідувала саме Служба безпеки. Журналістам Гордєєв спершу підтвердив, що говорив з Грицаком про справу Гандзюк, однак згодом відмовився від своїх слів. Очільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням 6 квітня. За кілька днів рішення схвалив Кабмін, а 12 квітня указ про звільнення Гордєєва підписав президент Порошенко. Одразу після Гордєєва написав заяву про звільнення Євген Рищук. Екс-голову херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, як і його екс-заступника Євгена Рищука, активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» називають одним із замовників убивства активістки. Але наразі вони не є підозрюваними у справі.

"ОБКОМ" Версия для печати 23 Апреля 2019 22:23 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Процесс »: Суд відклав розгляд апеляції НБУ на рішення щодо підстав для націоналізації ПриватБанку

22 Апреля 2019 18:49 Суд призупинив вимогу перейменувати УПЦ Московського патріархату на Російську ПЦ в Україні

22 Апреля 2019 18:23 Курченко отримав шанс повернути у власність Одеський НПЗ

18 Апреля 2019 19:41 Інший суддя заблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

18 Апреля 2019 19:11 Справа Савченко-Рубана: судова система «тяжко хвора», зауважив «легко здоровий» генпрокурор Луценко

16 Апреля 2019 14:19

Ваші дії у випадку, якщо Ваш кандидат у президенти програє у другому турі виборів? Прийму вибір мого народу як вирок (14) Вийду на Майдан – або на НСК «Олімпійський» (4) Візьму відпустку - на час внутрішньої еміграції (2) Придбаю квиток на літак в один кінець (1) Президенти приходять і проходять, тікають, а Україна перебуває повіки (39) Я про це ще не замислювався (1) Та яка різниця? (1) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ