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Тігіпко зайняв місце Фірташа на «Арені»

Група компаній «ТАС» придбала у центрі Києва 14 тисяч «торговельно-офісних» квадратних метрів.


Як повідомляє видання НВ Бізнес із посиланням на кілька джерел, група Сергія Тігіпка придбала частину торговельно-офісного центру (ТОЦ) «Арена-сіті» (вул. Басейна, 1-3/2а) площею 14 тис. кв. м (10 тис. кв. м - торговельної) за $13-15 млн, пише Інтерфакс-Україна.

За даними джерела видання, Group DF Дмитра Фірташа, що володіє активом, виставила його на продаж у 2018 році за початковою ціною майже $20 млн (до угоди не увійшли кілька приміщень на першому поверсі, проданих раніше).

За словами гендиректора компанії «Ресторанний консалтинг» Ольги Насонової, орендні ставки на офіси в «Арені-сіті» можуть досягати $25-30 за 1 кв. м, на майданчики громадського харчування - від $50 за 1 кв. м.

Група «ТАС» заснована в 1998 році, має активи у фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах. До фінансового сектора групи входять ТАСкомбанк, Універсал банк, дві страхові компанії та низка інших організацій.

Засновником та основним акціонером групи є С. Тігіпко - відомий в усі часи бізнесмен і політичний діяч.


"ОБКОМ"

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23 Апреля 2019 23:00

 

 

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