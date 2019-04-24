Дoба ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 24 квітня говориться:

«23 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі села ГНУТОВЕ;

з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА;

двічі – з станкових протитанкових гранатометів – біля населених пунктів БОГДАНІВКА і ЧЕРМАЛИК;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ПІСКИ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв позиції наших захисників:

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з автоматичної стрілецької та снайперської зброї – поблизу населеного пункту ПІВДЕННЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 23 квітня чотирьох окупантів було знищено, ще чотири – поранено.

Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».


"ОБКОМ"

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24 Апреля 2019 07:54

 

 

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