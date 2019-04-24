Порошенку замало двох поразок у двох турах – він хоче ризикнути й на партвиборах

«Я тєбя за то уважаю, Петро Олексійович, шо ти рісковий парєнь!» - словами одного з персонажів Леся Подерв’янського. Звідкіля така впевненість у власної перемозі у партійних «праймеріз»? - в БПП теж живі люди…

Петро Порошенко, завершуючи свою каденцію президента України, на зустрічі з парламентською фракцією «Блок Петра Порошенка» заявив про намір брати участь у парламентських виборах восени поточного року і необхідності формування партійних списків через праймеріз, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми йдемо на парламентські вибори», - заявив глава фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов журналістам після зустрічі членів фракції з президентом у вівторок у Києві.

Він зазначив, що формування партійних списків відбуватиметься через праймеріз.

«Була озвучена позиція, що тепер під час вступу до команди проводитиметься праймеріз серед тих, хто захоче стати її членами», - пояснив А. Герасимов

На уточнювальне запитання журналістів, кого з нинішніх членів партії не буде в новій команді, глава фракції БПП відповів: «Тих, хто не пройде праймеріз».

За його словами, з'їзд партії відбудеться після інавгурації нового президента України.

А.Герасимов повідомив, що за результатами президентських виборів будуть зроблені відповідні висновки і в партійній структурі відбудуться кадрові зміни.

«Звичайно, будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі, перш за все, партійну структуру», - сказав він.

«Ми чітко розуміємо, що одна з головних помилок - в інформаційній стратегії, тому що ми не змогли донести до людей всю значимість тих досягнень, які були отримані Україною як державою протягом цих п'яти років», - зазначив А.Герасимов.

За словами глави парламентської фракції, П.Порошенко «стає лідером політичної партії і це є головним аспектом, який ми сьогодні проговорювали».