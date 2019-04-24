73 відсотки вже незабаром отримають призовий бонус, на який заслуговують, - Януковича

Місце урочистої зустрічі – аеропорт «Бориспіль», час – після того, як Порошенко залишить Банкову.

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович, повернутися в Україну після того, як Петра Порошенко піде з президентського посту. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські ТАСС та «Известия».

За словами Сердюка, у Януковича є намір повернутися - і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

«На території Російської Федерації Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що звинувачення мали політичний, а не правовий характер», - сказав Сердюк.

Він зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.

Також адвокат додав, що захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.

Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.

21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський.

Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України (див. про це Урочистий порожняк - «Обком»).