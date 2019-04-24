НАБУ обшукало будинок віце-президента Федерації футболу України – і не лише будинок

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вчора провело обшук у будинку віце-президента Федерації футболу України (ФФУ) Вадима Костюченка.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт Dynamomania.

Обшуки також пройшли на заводі по виробництву штучних газонів і у кількох фігурантів кримінальної справи, яке НАБУ розслідує з червня 2018 року.

ФФУ підозрюється у корупційних схемах, у тому числі і в неправомірному використанні бюджетних коштів.

Нагадаємо, в січні цього року ГПУ підтвердила використання Вадимом Костюченком підробленого диплома. Слідство встановило, що Вадим Костюченко неодноразово використовував підроблений диплом про вищу освіту в київському Політехнічному інституті для отримання високих державних посад.

Заступнику голови ФФУ (нардепа Андрія Павелка) загрожує 5 років позбавлення волі.