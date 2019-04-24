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«Кайдани, шаленіючи, бряжчали»: Луценко вже з нетерпінням очікує зустрічі з Януковичем

«Теорія і практика конвоя» - це, мабуть, єдина з юридичних наук, яку наш генеральній прокурор встиг засвоїти у Менській колонії.


Генпрокурор Юрій Луценко вже поділився своїми надіями з приводу анонсованого повернення Віктора Януковича до України.

Луценко написав у Facebook таке:

«Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану.

Двічі ВР не проголосувала за продовження права заочного судочинства.

Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками».


"ОБКОМ"

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24 Апреля 2019 14:57

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (0)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (2)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (1)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 