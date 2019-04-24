«Кайдани, шаленіючи, бряжчали»: Луценко вже з нетерпінням очікує зустрічі з Януковичем

«Теорія і практика конвоя» - це, мабуть, єдина з юридичних наук, яку наш генеральній прокурор встиг засвоїти у Менській колонії.

Генпрокурор Юрій Луценко вже поділився своїми надіями з приводу анонсованого повернення Віктора Януковича до України.

Луценко написав у Facebook таке:

«Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану.

Двічі ВР не проголосувала за продовження права заочного судочинства.

Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками».