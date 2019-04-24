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99% поправок: Рада готова завтра прийняти мовний закон
Нардепам залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У четвер ВР продовжить розгляд поправок і має вийти на голосування за відповідний законопроект.
Перший заступник Верховної Ради Ірина Геращенко закрила засідання парламенту у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Водночас вона повідомила, що Раді залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У четвер ВР продовжить розгляд поправок і має вийти на голосування за відповідний законопроект.
Заключне, публічне засідання Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності з приводу тексту законопроекту про мову, відбувається сьогодні на третьому поверсі кулуарів парламенту
Верховна Рада 28 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про мову, до якого було подано понад 2 тисячі поправок.
У першому читанні «мовний» законопроект було ухвалено 4 жовтня 2018 року.
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