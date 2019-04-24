99% поправок: Рада готова завтра прийняти мовний закон

Нардепам залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У четвер ВР продовжить розгляд поправок і має вийти на голосування за відповідний законопроект.

Перший заступник Верховної Ради Ірина Геращенко закрила засідання парламенту у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас вона повідомила, що Раді залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У четвер ВР продовжить розгляд поправок і має вийти на голосування за відповідний законопроект.

Заключне, публічне засідання Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності з приводу тексту законопроекту про мову, відбувається сьогодні на третьому поверсі кулуарів парламенту

Верховна Рада 28 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про мову, до якого було подано понад 2 тисячі поправок.

У першому читанні «мовний» законопроект було ухвалено 4 жовтня 2018 року.