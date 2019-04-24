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Новини з «Окружного»: суд пробачив міністру Авакову незнання державної мови

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольняти заяву про забезпечення позову, яка забороняла міністру внутрішніх справ Арсену Авакову виконувати повноваження.


Про це 24 квітня повідомляє прес-служба суду, інформує Українська правда.

«Суд ухвалив рішення – відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки суд прийшов до висновку про її необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, адже вимоги щодо забезпечення позову є передчасними», - зазначили у відомстві.

На думку суду, без розгляду справи по суті неможливо забезпечити позов.

У відомстві зазначили, що суд відкрив провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра Авакова «щодо не подання до Верховної Ради подання про звільнення очільника МВС».

Позивач просить суд визнати протиправними дії Авакова, а саме порушення положень ст.7 закону «Про Кабінет міністрів», де йдеться про вимоги до членів уряду.

Суддя-спікер ОАКС Богдан Санін уточнив УП, що в позові йдеться про те, що Аваков не володіє українською мовою.

Також позивач заявив, що міністр суміщав посаду в уряді із бізнесом своєї італійської фірми AvItalia S.R.L.

Це твердження заявника ґрунтувалося на розслідуванні народного депутата Сергія Лещенка.

Нагадаємо, торік міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що добре володіє державною мовою. «Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена – УП)», - сказав Аваков.


"ОБКОМ"

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24 Апреля 2019 15:50

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (3)

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Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (2)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (2)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (1)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 