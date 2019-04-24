Путін підписав указ про видачу російських паспортів населенню окупованих районів Донецької та Луганської областей

Президент РФ підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства мешканцями ОРДЛО.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Зазначається, що згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають в ОРДЛО.

Як вказано в тексті указу, таке рішення прийнято президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі 2загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону номер 62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ».

Повідомляється, що розгляд заяв про прийняття до громадянства жителів окупованого Донбасу «здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців» з дня подачі заяви та необхідного переліку документів.

За даними агентства, указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що Кремль після президентських виборів в Україні планує роздавати російські паспорти в ОРДЛО.

За словами джерела російського РБК, планувалося, що жителі так званих «ДНР» і «ЛНР" зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п'яти років.

Джерело також повідомило, що основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів «ЛНР» і «ДНР» і здача українського паспорта.

За інформацією російського «Комерсанта», в російських регіонах, що межують з окупованими українськими областями, підготовлена вся інфраструктура для прийому громадян.

Зокрема, в березні Ростовську область відвідували високопоставлені чиновники МВС Росії - 16 березня вони відкривали в Ростові-на-Дону нову будівлю управління з питань міграції. Відповідні приготування були зроблені і в містах Шахти і Новошахтинськ.

У РФ станом на 1 січня 2019 року нарахували 2,28 млн осіб на окупованій території Донецької області і 1,45 - в Луганській області.