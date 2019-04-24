«Команда Зеленського» написала Зеленському, що Росія – «агресор»

Що з цього приводу думає номінальний командир команди – він, мабуть, ще і сам не знає.

У Facebook сьогодні з’явився «прикольний» документ, а саме: «Позиція команди Володимира Зеленського щодо видачі російських паспортів громадянам України!»

У документі «команди» йдеться про наступне:

«Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта. Ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну.

На жаль, цей указ не наближає нас до вирішення основної мети — припинення вогню.

Незважаючи на це, Україна буде робити все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях. Україна також розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні захисту інтересів, прав та свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях, та розраховує на посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ.

Одним з пріоритетів Президента Володимира Зеленського буде розв‘язання нагальних життєвих проблем переселенців та розширення можливостей для підтримки зв`язків з громадянами України на окупованих територіях, комплекс заходів задля припинення війни та деокупації наших територій.

Донбас — це Україна!» (кінець цитати)