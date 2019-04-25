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Доба ООС: поранено одного українського військового, ліквідовано двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 25 квітня говориться:

«24 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли позиції Об'єднаних іксил:

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту МИКОЛАЇВКА;

двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населених пунктів АВДІЇВКА і ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів НОВОГНАТІВКА та ВОДЯНЕ;

з стрілецької зброї – в районі міста МАР'ЇНКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник вісім разів обстріляв позиції наших захисників:

чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ;

двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі населених пунктів ПОПАСНА і ШУМИ;

з автоматичних станкових гранатометів, – поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 24 квітня двох окупантів було знищено, ще трьох – поранено.

Від початку поточної доби противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».

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25 Апреля 2019 07:48

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (7)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (3)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (3)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 