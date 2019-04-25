Держдеп США: указ Путіна це провокація та замах на суверенітет України

Указ Путіна про «паспортизацію» Донбасу є провокацією і замахом на суверенітет та територіальну цілісність України, що створює серйозні перешкоди для виконання Мінських домовленостей.

Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту США Моргана Ортагуса, повідомляє Укрінформ.

«США засуджують рішення президента Путіна щодо прискореного надання російського громадянства українцям, які мешкають у контрольованій Росією східній Україні. Таким надзвичайно провокативним кроком Росія посилює свій напад на суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться у заяві.

У Держдепартаменті додають, що рішення Путіна створює «серйозну перешкоду на шляху виконання Мінських домовленостей та реінтеграції Донбасу».

Американське зовнішньополітичне відомство звертає увагу на те, що це сталося лише за три дні після «приголомшливої» перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, та нагадує, що він неодноразово наголошував на своїй готовності до серйозної розмови з Росією стосовно імплементації Мінських домовленостей, аби завершити конфлікт, який уже забрав життя більше ніж 13 тисяч осіб.

24 квітня президент РФ Володимир Путін затвердив указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.