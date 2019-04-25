 

25 апреля

12:59

У Адміністрації команди «У Зеленського» заявили «чітко»: генпрокурора Луценка має замінити «хтось»

12:24

З території вільної України майбутнім володарям «гуманітарних паспортів» РФ надійшло ще 217 тонн гуманітарної допомоги

11:51

Рада ухвалила ЗАКОН ПРО МОВУ

11:32

#РНБОУ_ введи_ війська: Рінат «Гудок» Ахметов – пряма загроза нацбезпеці України

11:03

Гриценко переконаний: в умовах «нової реальності» Зеленському вже треба з’явитися на РНБО

10:34

Під Радою майже аншлаг: очікуються виступи авторів «мовного» закону та зірок естради

09:58

Заступник генпрокурора Єнін подав у відставку. Тому шо не Луценко

08:59

Держдеп США: указ Путіна це провокація та замах на суверенітет України

08:31

«Гібридні громадяни»: у МВС РФ впевнені, що мешканці ОРДЛО такі безсоромні, лицемірні падлюки, що їх вже від росіян не відрізнити

07:48

Доба ООС: поранено одного українського військового, ліквідовано двох окупантів

24 апреля

22:21

Радбез ООН вже завтра збирається висловити «стурбованість і занепокоєність» щодо ситуації в Україні через указ Путіна

21:37

«Команда Зеленського» написала Зеленському, що Росія – «агресор»

20:51

Петро Порошенко про указ кремлівського покидька: брутальний та нахабний цинізм – черговий, але «безпрецедентний»

16:00

Путін підписав указ про видачу російських паспортів населенню окупованих районів Донецької та Луганської областей

15:50

Новини з «Окружного»: суд пробачив міністру Авакову незнання державної мови

15:25

99% поправок: Рада готова завтра прийняти мовний закон

14:57

«Кайдани, шаленіючи, бряжчали»: Луценко вже з нетерпінням очікує зустрічі з Януковичем

14:02

Бойовий полководець Зеленського боїться його зустрічі з Путіним наодинці

12:52

Гройсман продовжує очікувати «всього хорошого» від цін на газ – і адекватності від керівництва «Нафтогазу»

12:32

У Раді відроджено коаліцію - «Проти «Відродження» – за Парубія!»

12:14

НАБУ обшукало будинок віце-президента Федерації футболу України – і не лише будинок

10:15

73 відсотки вже незабаром отримають призовий бонус, на який заслуговують, - Януковича

09:02

Порошенку замало двох поразок у двох турах – він хоче ризикнути й на партвиборах

07:54

Дoба ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено

23 апреля

23:00

Тігіпко зайняв місце Фірташа на «Арені»

22:23

Нападників на Катерину Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві?

21:27

Барна вирішив не чекати, доки його винесуть з крісла голови Тернопільської ОДА - як його брат-нардеп виніс Яценюка з трибуни ВР

20:07

Відчуй себе шанованою людиною: біля «дошки пошани» у Житомирі з’явиться коштовний туалет

19:28

У тилу як на війні: ОБСЄ вперто не фіксує «прямого втручання Росії» у події в Україні

18:41

Білорусь призупинила експорт в Україну бензину та дизпалива

Заступник генпрокурора Єнін подав у відставку. Тому шо не Луценко

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку.


Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

«Так, я подав у відставку», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи відповідає ця інформація дійсності.

Євген Єнін був призначений заступником генпрокурора Юрія Луценка 7 червня 2016 року. У ГПУ він відповідав за міжнародно-правове співробітництво.

Від «Обкому»: Як відомо, сам Луценко ще до другого туру виборів президента заявив, що у відставку у разі програшу свого кума Порошенка не піде, див.: Луценко передумав йти у відставку: цього «професійного юриста» хвилює «абсолютно дилетантська» команда Зеленського


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

25 Апреля 2019 09:58

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (9)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (5)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (6)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 