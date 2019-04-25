Заступник генпрокурора Єнін подав у відставку. Тому шо не Луценко

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку.

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

«Так, я подав у відставку», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи відповідає ця інформація дійсності.

Євген Єнін був призначений заступником генпрокурора Юрія Луценка 7 червня 2016 року. У ГПУ він відповідав за міжнародно-правове співробітництво.

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