Гриценко переконаний: в умовах «нової реальності» Зеленському вже треба з’явитися на РНБО

Адміністрація компанії «У Зеленського» поки ще на цю пропозицію не зреагувала.

Лідер партії «Громадянська позиція», колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко заявляє про необхідність невідкладного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з рішенням російської влади спростити видачу паспортів РФ жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

При цьому, за його словами, в цьому засіданні повинні брати участь як діючий президент Петро Порошенко, так і Володимир Зеленський, який переміг на минулих президентських виборах. «Переконаний, Порошенко зараз повинен невідкладно скликати засідання РНБО, я б рекомендував - із запрошенням на засідання і новообраного президента Зеленського», - написав А.Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомив Інтерфакс-Україна.

За його словами, указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену паспортизацію в ОРДЛО – «це нова реальність і нова загроза цілісності України». 2Відкрито зухвалі, провокаційні дії Кремля посилюють правову / юридичну позицію України в очах світової спільноти, але нам з вами від цього не легше. Якщо російські паспорти отримає більшість наших громадян в ОРДЛО, то реальна деокупація територій стане практично неможливою і може бути відкладена на кілька десятиліть», - зазначає Гриценко.

На думку політика, щоб виключити цей небезпечний сценарій, РНБО має запропонувати комплекс дій для української влади в тісній координації із закордонними партнерами: «Політичних, правових, дипломатичних, інформаційних, оборонних, а головне - санкційних дій», - написав політик.

«Зупинити Путіна в його планах і намірах можуть рішучі солідарні дії міжнародного співтовариства. Перш за все, дії санкційного характеру - проти найближчого оточення Путіна, а якщо це не допоможе, то наступним кроком - і проти Путіна особисто. І діяти треба невідкладно», - резюмував А.Гриценко.