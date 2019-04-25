#РНБОУ_ введи_ війська: Рінат «Гудок» Ахметов – пряма загроза нацбезпеці України

В Антимонопольному комітеті України теж перемогла більшість… Проте переміг, звісно, Ахметов.

Про це щойно повідомив журналіст Юрій Ніколов (видання «Наші гроші») у Facebook (мовою оригіналу):

«Юрий НИКОЛОВ:

Только что АМКУ большинством голосов разрешил Ахметову овладеть Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, заполучив в руки уже более 35% облэнерго Украины (да, мы документируем именные голосования, запрос подан).

Теперь у этого барона-разбойника с благословения Антимонопольного комитета Юрия Терентьева есть:

- более трети распределяющих мощностей облэнерго и абонентов Украины;

- более 80% маневровой теплогенерации, которая может одним легким движением рубильника выключить свет всей(!) Украине;

- более 80% добычи энергоугля, чья нехватка на любой ТЭС может выключить свет по всей Украине;

- полный контроль над импортом и экспортом электроэнергии, что не дает Украине возможности обезопаситься от отключения монополиста;

- боюсь даже представить сколько по концу года будет в секторе невероятно дорогой солнечной энергетике, которая убивает дешевую атомную.

Все это означает, что у Ахметова уже не просто структурные «ознаки» монополиста на отдельных рынках, которыми он обзавелся при преступном попустительстве руководства АМКУ.

«Гудок» - прямая угроза национальной безопасности Украины. #РНБОУ_введи_войска» (кінець цитати)

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