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Рада ухвалила ЗАКОН ПРО МОВУ

Народні депутати ухвалили закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.


За це рішення проголосували 278 парламентарів, повідомляє Українська правда.

Перед голосування нардепам продемонстрували фільм, де до них звернулися письменники, поети, громадські активісти, вчені, актори, церковні діячі, які розповіли про важливість ухвалення закону про функціонування української мови.

Також до зали парламенту прийшов Філарет, який перед цим у фільмі заявив, що церква наполягає на ухваленні закону про мову.

Крім того у залі був присутній третій президент Віктор Ющенко.

Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент Петро Порошенко пообіцяв підписати цей документ.

Після ухвалення закону депутати аплодували стоячи, вигукували «Слава Україні!», а потім заспівали гімн.

Повністю проти закону проголосувала фракція «Опозиційний блок».

Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування за винятком низки статей.


"ОБКОМ"

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25 Апреля 2019 11:51

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (9)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (5)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (6)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 