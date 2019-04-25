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З території вільної України майбутнім володарям «гуманітарних паспортів» РФ надійшло ще 217 тонн гуманітарної допомоги
Останній «гумконвой» з РФ прийшов до ОРДЛО ще у грудні 2018-го року.
У четвер прес-служба Державної прикордонної служби України повідомила:
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Загалом оформлено гуманітарний вантаж (будівельні матеріали, товари медичного призначення, продуктові набори, оргтехніка, корм для тварин) вагою майже 217 тонн».
«Обком» нагадує, що з початку року гуманітарна допомога ОРДЛО надходить лише з території України: останній «гумконвой» з РФ прийшов туди ще у грудні 2018-го року.
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