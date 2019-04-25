У Адміністрації команди «У Зеленського» заявили «чітко»: генпрокурора Луценка має замінити «хтось»

Та «будь-хто» гірше нашого «прикольного» генпрокурора-веселуна, мабуть, не буде.

Команда Зеленського вважає, що нинішній генеральний прокурор України Юрій Луценко має залишити свою посаду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Окрема позиція щодо Юрія Луценка. Я розумію, що наразі є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир (Зеленський - ІФ) під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко – людина минулого. І він, якщо хоче повернутися до політики, але точно піти з посади генерального прокурора, куди мають прийти люди, які проведуть реальну реформу», - сказав член команди, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на заході Європейської бізнес асоціації «New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns» у четвер у Києві.

Як додає Українська правда, на думку Данилюка, в Україні в останні роки «з'явилося досить багато активістів, які могли б претендувати на цю посаду».

«У нас достатньо людей, які можуть проявити себе на цій посаді і мають хорошу репутацію і серйозну підтримку суспільства. У нас багато антикорупційних активістів», - зазначив Данилюк.

«Я б радив би, щоб хтось із активістів зайняв цю посаду», - підкреслив він.

За словами члена ЗЕКоманди, лакмусовим папірцем, що визначає зміни в країні, стануть кадрові призначення, а саме - голови СБУ, генерального прокурора, міністра закордонних справ і міністра оборони.

«Це чотири призначення, які визначать вектор руху в майбутньому», - додав він.