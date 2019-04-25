У МЗС констатують: видача рашистами «гуманітарних» аусвайсів населенню окупованих районів – повторення практики нацистів

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І це, звісно, не єдиний вчинок кремлівського фюрера, що підтверджує істину: рашизм - це нацизм ХХІ століття.


Заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль заявила, що «паспортний» указ президента РФ Путіна від 24 квітня нагадує дії нацистів і тягне на «правові наслідки».

Про це Зеркаль написала сьогодні у Facebook.

«Головний ризик – це погіршення ставлення окупаційної адміністрації до громадян України, які відмовляться скористатись можливістю отримати громадянство РФ.

Практика надання громадянства на окупованих територіях активно використовувалася в Європі нацистами. Нацисти нав’язували німецьке громадянство населенню окупованих територій, через яке на населення поширювався примусовий призов до армії та примусова праця (зокрема, справа The United States of America vs. Ernst von Weizs&#228;cker et al. більш відома в Росії як справа Вільгельмштрассе)», - написала Зеркаль.

Вона також нагадала, що таку «тактику» РФ вже застосовувала в окупованому Криму, і громадяни України, які відмовились від нав’язаного їм громадянства РФ, стали жертвами дискримінації, і що ці дії рашистів є предметом судового розгляду в Міжнародному суді ООН.

Вона висловила переконання, що РФ понесе покарання за свої дії «яким би складним і довгим цей процес не видавався, та якою б не була міжнародна політична кон’юнктура»: «Інші держави підтримають підхід невизнання жодних прав Російської Федерації, на які та може посилатися внаслідок застосування Указу про надання громадянства… Дії РФ є ескалацією конфлікту і є підставою для посилення стримувальних дій проти РФ».


"ОБКОМ"

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25 Апреля 2019 17:18

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (6)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 