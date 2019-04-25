 

25 апреля

17:25

Закон про мову продовжив до 2023 р. перехідний період щодо імплементації «мовної» статті в законі про освіту

17:18

У МЗС констатують: видача рашистами «гуманітарних» аусвайсів населенню окупованих районів – повторення практики нацистів

15:39

Нардепи таки спромоглися знайти для домашніх сонячних електростанцій місце на землі

15:23

Криворізький земляк Зеленського вже заблокував закон про мову

15:08

У п’ятницю облікова ставка знизиться до 17,5%. НБУ пояснив, чому це нарешті сталося та що далі буде

14:15

Зеленський щось почув про державну мову – і заговорив

12:59

У Адміністрації команди «У Зеленського» заявили «чітко»: генпрокурора Луценка має замінити «хтось»

12:24

З території вільної України майбутнім володарям «гуманітарних паспортів» РФ надійшло ще 217 тонн гуманітарної допомоги

11:51

Рада ухвалила ЗАКОН ПРО МОВУ

11:32

#РНБОУ_ введи_ війська: Рінат «Гудок» Ахметов – пряма загроза нацбезпеці України

11:03

Гриценко переконаний: в умовах «нової реальності» Зеленському вже треба з’явитися на РНБО

10:34

Під Радою майже аншлаг: очікуються виступи авторів «мовного» закону та зірок естради

09:58

Заступник генпрокурора Єнін подав у відставку. Тому шо не Луценко

08:59

Держдеп США: указ Путіна це провокація та замах на суверенітет України

08:31

«Гібридні громадяни»: у МВС РФ впевнені, що мешканці ОРДЛО такі безсоромні, лицемірні падлюки, що їх вже від росіян не відрізнити

07:48

Доба ООС: поранено одного українського військового, ліквідовано двох окупантів

24 апреля

22:21

Радбез ООН вже завтра збирається висловити «стурбованість і занепокоєність» щодо ситуації в Україні через указ Путіна

21:37

«Команда Зеленського» написала Зеленському, що Росія – «агресор»

20:51

Петро Порошенко про указ кремлівського покидька: брутальний та нахабний цинізм – черговий, але «безпрецедентний»

16:00

Путін підписав указ про видачу російських паспортів населенню окупованих районів Донецької та Луганської областей

15:50

Новини з «Окружного»: суд пробачив міністру Авакову незнання державної мови

15:25

99% поправок: Рада готова завтра прийняти мовний закон

14:57

«Кайдани, шаленіючи, бряжчали»: Луценко вже з нетерпінням очікує зустрічі з Януковичем

14:02

Бойовий полководець Зеленського боїться його зустрічі з Путіним наодинці

12:52

Гройсман продовжує очікувати «всього хорошого» від цін на газ – і адекватності від керівництва «Нафтогазу»

12:32

У Раді відроджено коаліцію - «Проти «Відродження» – за Парубія!»

12:14

НАБУ обшукало будинок віце-президента Федерації футболу України – і не лише будинок

10:15

73 відсотки вже незабаром отримають призовий бонус, на який заслуговують, - Януковича

09:02

Порошенку замало двох поразок у двох турах – він хоче ризикнути й на партвиборах

07:54

Дoба ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено

Закон про мову продовжив до 2023 р. перехідний період щодо імплементації «мовної» статті в законі про освіту

Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи закон про функціонування української мови як державної.


Згідно з текстом документа, особи, які належать до нацменшин України, мови яких є офіційними в Європейському Союзі, і які почали здобувати загальну середню освіту до 1 вересня 2018 року мовою відповідної нацменшини, до 1 вересня 2023 року продовжать здобувати таку освіту згідно з правилами, які існували до вступу в силу закону про освіту.

Нинішня редакція закону про освіту передбачає перехідний період у середній освіті для нацменшин і корінних народів до вересня 2020 року.

Після вступу в силу змін для корінних народів він таким і залишиться.

За інформацією члена профільного комітету з питань культури і духовності Ірини Подоляк (фракція «Самопоміч»), ці поправки залишилися у фінальній версії законопроекту про українську мову, ухваленого українським парламентом у другому читанні і в цілому.

«У законі про державну мову ми виклали мовну статтю освітнього закону в такій редакції, яка була в освітньому законі лише з однією зміною. Ми на прохання наших міжнародних партнерів, нашого Міністерства освіти перенесли термін вступу в силу частини цієї статті, що стосується збільшення кількості годин навчання українською мовою в школах, де навчаються національні меншини і корінні народи, до 2023 року», - сказала вона в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Як вже повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про функціонування української мови як державної.

28 вересня 2017 року набув чинності закон України «Про освіту2, який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, інших офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

МЗС України направило закон на експертизу до Венеціанської комісії. 8 грудня Міністерство освіти і науки України повідомило, що Венеціанська комісія не підтримала звинувачення Угорщини в звуженні прав національних меншин в статті про мову навчання в законі України «Про освіту2. У відомстві заявили про готовність імплементувати рекомендації комісії і розробили три моделі імплементації мовної статті в законі «Про загальну середню освіту».

У ЄС в липні закликали Україну дотримуватися права нацменшин і імплементувати рекомендації Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту», грунтуючись на предметному діалозі з представниками нацменшин. «Ми погодилися з необхідністю гарантувати повагу вже наявних прав представників національних меншин, як це зазначено в конвенціях ООН і Ради Європи і пов'язаних протоколах; забезпечити недискримінацію осіб, що належать до меншин, і поважати різноманітність», - зазначалося в спільній заяві за підсумками саміту Україна- ЄС в Брюсселі.

Зокрема, в ЄС закликали Київ ухвалити законодавство, що продовжує перехідний період до 2023 року і регламентує нерозповсюдження ст. 7 цього закону щодо мови освіти на приватні школи.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

25 Апреля 2019 17:25

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (6)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 