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Верховний суд України відбив атаку бісів Московського патріархату на Томос

Верховний суд закрив провадження у справі щодо надання Томосу про автокефалію Православній церкві України.


Про це повідомляє прес-служба суду.

«Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018 №2410-VIII «Про підтримку звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні», - повідомили у суді.

Там зазначили, що 25 квітня ВС розглянув справу та дійшов висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції.

Оголошено лише резолютивну частину ухвали. Повний текст ухвали очікується протягом 5 днів.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Верховний суд об’єднав в одне провадження дві справи за позовами до Верховної Ради про визнання протиправною та скасування постанови парламенту від 19 квітня щодо підтримки звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу ПЦУ.

Позови подали єпископ Макарівський УПЦ МП Юрій Харон та релігійна громада УПЦ МП Бердянська Запорізької області.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні 11 жовтня 2018 року.


Українська правда

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25 Апреля 2019 18:45

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (2)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 