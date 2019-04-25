Голова Полтавської облради готовий «цивілізовано» залишити посаду

Голова Полтавського облради Олександр Біленький, якого пов’язують з керівництвом виборчим штабом П. Порошенко на Полтавщині, сьогодні заявив, що на нього «чиниться шалений інформаційний тиск з метою розхитати стабільну ситуацію в області».

Про це О. Біленький написав сьогодні на своїй сторінці у «Фейсбуці» одразу після того, як з’явилася інформація про те, що кілька депутатів облради подали до НАБУ та ДБР заяву про зловживання ним службовим становищем:

«Друзі, сьогодні Чистий четвер, і я вітаю усіх зі святом! Дійсно, потрібно очищуватися. У який спосіб? Я вибираю, окрім духовного, ще й цивілізований. Зараз чиниться шалений інформаційний тиск на мене особисто, на керівництво обласної ради з єдиною метою – розхитати стабільну ситуацію в області! І не тільки інформаційний… «Кристально чесні» колеги вдаються до методів погроз та шантажу, прикриваючись «високими» прізвищами!

А де ж наша громада та громадськість? Мабуть, чогось очікують.

Особисто для мене визначальною буде сесія обласної ради 3 травня 2019 року. Якщо я не відчую підтримки колег – напишу заяву про складання повноважень Голови обласної ради. Це нормальний цивілізований крок. Я НЕ ЗБИРАЮСЬ триматися за посаду у будь-який спосіб», – написав голова обласної ради.

Інформація про можливу спробу усунути з посади голову Полтавської облради на сесії облради, яку скликають 3 травня 2019 року в Миргороді, з’являється не вперше. Але О. Біленький доволі скептично поставився до підступних намірів своїх опонентів, і ще кілька днів тому з гумором заявляв, що не вірить цим чуткам.

Ситуація змінилася після виборів, коли на Полтавщині 82% виборців проголосували за В. Зеленського, і тільки 15% підтримали патрона голови облради П. Порошенка. Тож сьогодні тон заяв О. Біленького кардинально змінився і він визнав, що вже не тримається за посаду і готовий написати заяву про звільнення.

«Чорна кішка» між головою облради і частиною депутатів пробігла після того, як О. Біленький вніс на розгляд сесії, яка скликається, проект рішення щодо кадрових змін в складі бюджетної комісії облради. Її депутати висловили недовіру голові і усунули його від керівництва, передавши повноваження заступнику. Саме позиція голови облради, який не визнав рішення членів комісії, і лягла в основу заяви депутатів до НАБУ і ДБР щодо зловживань службовим становищем О. Біленьким.

Іншою причиною можливої відставки голови облради називають провальне голосування за «гаранта» на Полтавщині.

Раніше заяву про звільнення з посади написав перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, очільник фракції «БПП» в облраді. Пов’язують це із корупційним скандалом в центрі якого опинився вже колишній голова Полтавської ОДА Валерій Головко та його перший заступник (див. Звинувачений у корупції голова Полтавської ОДА сьогодні ліг у лікарню).

Олександр БРУСЕНСЬКИЙ (Полтава)