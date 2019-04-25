Що з ФОПами? У Зеленського визначились з кількістю пріоритетів податкової політики Данило Гетманцев, заявлений як експерт з податків у «ЗЕКоманді», що відповідає «за правове регулювання економіки і публічні фінанси», виділив декілька «податкових напрямів», на яких сфокусується ця команда.

Як повідомив виданню НВ Бізнес Д. Гетманцев, «схеми» з ФОПами чіпати не будуть. Виняток - юрособи на третій групі в разі набуття чинності законом про податок на виведений капітал (ПнВК). Гетманцев виділив наступні «податкові напрями», на яких сфокусується «команда Зеленського»: 1. Зміна податкової політики - фіскальний ухил, плани збору податків будуть скасовані 2. Діджиталізація податкових процедур. Всі податкові процедури повинні бути переведені в електронну форму 3. Реформа оподаткування доходів, зокрема податкова амністія 4. Реформа фіскальних органів 5. Забезпечення інформатизації та податкова прозорість 6. Забезпечення міжнародної співпраці в сфері оподаткування Для реалізації цих напрямів на першому етапі нова адміністрація сконцентрується насамперед на законопроектній роботі, зокрема: 1. Просування закону про ПнВК «Законопроект треба буде переподати, тому що, якщо він не буде проголосований в першому читанні, то автоматично вважається відкликаним», - сказав Гетманцев. ПнВК № 8557 був зареєстрований в липні 2018 року у Верховній Раді. Проект закону ПнВК передбачає оподаткування сум, які виводяться за межі України. Після прийняття НнВК бізнесу не доведеться платити 20% державі, а можна буде вкласти ці кошти у свій розвиток. Для зарубіжних інвесторів це означає, що ставка податку буде фіксована - 15%. Зараз же податкове навантаження на бізнес може досягати 25%. 2. Розроблення закону про податкову амністію капіталів «І слідом за нею реформа оподаткування доходів фізосіб», - зазначив Гетманцев. Суть цього закону в наданні платникам податків права сплатити суми податків, за якими минули встановлені податковим законодавством терміни платежів. 3. Законопроект про Службу фінансових розслідувань Проект закону передбачає створення Служби фінансових розслідувань замість економічних підрозділів СБУ, МВС і ДФС. 4. Законопроект про імплементацію в законодавство України плану BEPS План дій для боротьби з розмиванням бази і переміщенням доходів за кордон (План дій BEPS) розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2015 році. Зараз вже 115 країн вводять план BEPS в національне законодавство. В Україні проект закону називається «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування» (план BEPS). Законопроект розроблений робочою групою на чолі з Міністерством фінансів та за участю Національного банку та міжнародних експертів у сфері оподаткування. Зокрема, його прийняття передбачає: - розкриття фізособами-резидентами участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила їх оподаткування; - обмеження витрат на фінансові операції з пов'язаними особами; - запобігання зловживанням у зв'язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування; - запобігання штучного відходу від статусу постійного представництва; - поліпшення контролю трансфертного ціноутворення; - правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній. 5. Законопроект про реформу відповідальності за податкові правопорушення (зокрема декриміналізація ст.205 КК) Україна одна з небагатьох країн, де є кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво. Законодавчо передбачається віднести фіктивне підприємництво до адміністративних правопорушень, щоб недобросовісні податківці не використали цю статтю КК з метою маніпуляцій 6. Законопроект про внесення змін до законів України у зв'язку з ратифікацією FATCA і угод про міжнародний обмін податковою інформацією Проект закону передбачає переведення України на податкові правила США. Зокрема, з'явиться можливість здійснювати обмін інформацією не тільки в межах угоди щодо застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, які містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою. 7. Законопроект про податкову прозорість За словами Гетманцева, мова йде про заходи, спрямовані на розкриття відомостей, що стосуються оподаткування і подальшого використання бюджетних коштів: 1. Публікація даних про податкових боржників. 2. Публікація даних про податкові пільги. 3. Реєстр ППР публічний такий же як реєстр судових рішень. 4. Отримання платником податків даних про себе з реєстрів податкової і можливість коригувати недостовірні дані.

"ОБКОМ" Версия для печати 25 Апреля 2019 20:21 Опубликовать Tweet





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Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів? Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10) Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1) Так, бо Великдень незабаром (0) Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8) Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3) Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (2) А я примудрився ні з ким не посваритися (7) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ