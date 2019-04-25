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«Справа Гандзюк»: Мангеру винесли нову підозру

Генеральна прокуратура України винесла нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, підозрюваному у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк, повідомив спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.


«Владиславу Мангеру органом досудового розслідування змінено підозру на ч.3 ст. 27 і ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 КК України як організатору злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Підозру змінено, виходячи з отриманих доказів і наявних у слідства підстав», - написав А.Лисенко на своїй сторінці у «Фейсбуці» в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що також у зв'язку з отриманням нових оцінених викриваючих доказів змінено підозру на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України ще п'яти обвинуваченим у цій справі - В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимирові Васяновичу, Микиті Грабчуку і Сергію Торбину.

Крім того, ще одного фігуранта у справі Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою.

«Хід слідства узгоджується з рідними та адвокатами загиблої», - підкреслив речник Генпрокуратури.

Раніше голову Херсонської облради обвинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув'язненням.

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку К.Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але незабаром перевели в медустанову Києва. 4 листопада К.Гандзюк померла.

28 січня 2019 року отець загиблої радника мера Херсона К.Гандзюк Віктор Гандзюк на засіданні ТСК Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії «Батьківщина» Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації , член «Блоку Петра Порошенка» Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.

11 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що В.Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства К.Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав В.Мангеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня він вийшов з СІЗО після внесення застави.

6 березня Шевченківський районний суд Києва на місяць відсторонив його від посади голови Херсонської обласної ради

3 квітня Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення надіти електронний браслет на В.Мангера і забрати у нього закордонний паспорт.

15 квітня Шевченківський райсуд Києва на засіданні відмовився продовжувати термін відсторонення від посади голови Херсонської облради В.Мангера.

ДИВ. ТАКОЖ: Нападників на Катерину Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві?


"ОБКОМ"

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25 Апреля 2019 20:40

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (2)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 