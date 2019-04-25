Зеленський звинувачує ЦВК у змові проти себе: «Хтось від мене булаву ховає»

Переможець на виборах президента України, Володимир Зеленський, заявляє, що Центрвиборчком навмисно зволікає із офіційним оголошенням підсумків голосування для того, щоб його інавгурація відбулася після 27 травня і, як наслідок, він не зміг би розпустити Верховну Раду.

«Перемога є, а повноважень - немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів, щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інавгурації. Щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Мені здається, що це несправедливо», - заявив В.Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в соцмережі Facebook у четвер увечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В.Зеленський зазначив, що президент, у якого рівень довіри становить 73%, має принаймні право думати про можливий розпуск парламенту і мати право на таку можливість.

«Система боїться, а це означає одно - ми всіх переможемо, все буде добре. Все буде добре навіть не на 73%, а на всі 100%», - наголосив він.

Наразі ЦВК України прийняла паперові протоколи про результати виборів зі 197 із 199 округів у всій Україні і від 66 зі 101 виборчої дільниці за кордоном. Крім того, протокол однієї з окружних комісій було направлено на уточнення до 26 квітня включно.

Після проведення 31 березня першого туру виборів президента України ЦВК 6 квітня прийняла всі паперові протоколи і 7 квітня встановила офіційні результати виборів.

Протягом десяти днів із дня голосування в другому турі (до 1 травня включно) ЦВК має встановити результати виборів і скласти відповідний протокол. Інавгурація новообраного президента України має відбутися не пізніше за 3 червня 2019 року.

Деякі народні депутати, юристи та експерти останніми днями висловлювалися про те, що у новообраного президента буде можливість достроково розпустити Верховну Раду до 27 травня цього року, оскільки саме цього дня починається відлік останніх шести місяців терміну повноважень парламенту, в які президент уже не має права розпускати ВР.