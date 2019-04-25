«Перезапуск» і «перезавантаження»: досвідчені ветерани «молодої ЗЕкоманди» теж визначилися з пріоритетами

«Перебудова» деяких регуляторів і новосозданих структур: «початкові кроки» нової влади «будуть прості й досить популярні».

Радник Володимира Зеленського та екс-глава Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Айварас Абромавичус заявляє про необхідність перезавантаження Антимонопольного комітету України (АМКУ) і Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомив Інтерфакс-Україна.

«Початкові кроки будуть прості й досить популярні... Обов'язково, що стосується НКРЕКП і АМКУ ... Реально ніякої незалежності в цих двох найважливіших органів не було. Всі - ставленики керівництва, що йде, і є повне розуміння, що ці дві інституції мають бути цілком незалежними», - сказав він під час заходу Європейської Бізнес Асоціації «New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns» у Києві в четвер.

Серед інших перших кроків В.Зеленського на президентській посаді він також назвав просування низки законодавчих ініціатив, зокрема законопроекту про імпічмент президента, «кнопкодавство», а також про Службу фінансових розслідувань (СФР) і вилучення функції економічних розслідувань з повноважень правоохоронних органів.

Інший відомий по роботі в уряді України член команди Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив на тому ж заході, що Національне бюро антикорупційних розслідувань (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають швидко продемонструвати результат, інакше відбудеться перезавантаження їхнього керівництва.

«Пріоритет номер один - це перезапуск антикорупційної інфраструктури. Я брав участь у запуску її, але останні два роки вона просто паралізована», - сказав Данилюк.

«Зрозуміло, що потрібно перезапускати агентство з питань боротьби з корупцією (НАБУ). У його поточному стані - воно що є, що його немає, це орган для політичних переслідувань», - додав О.Данилюк.

«Їм (НАБУ і САП) потрібно дати обмежений час, щоб вони показали результат. Якщо ні - перезапуск Антикорупційної прокуратури. Зараз НАБУ із САП не працюють», - сказав О.Данилюк.

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