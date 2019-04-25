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Вбивство Гандзюк: під будинком Луценка вогонь і дим (фото)

Генпрокурор подивитися на яскраве шоу з дому не вийшов – навіть свою знаменитого собаку з будки не випустив.


Під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка активісти проводять акцію через відсутність результатів розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції запалили фаєри і розвісили банери з написами «Хто замовив Катю Гандзюк?». В акції беруть участь близько 30 людей. Учасники вимагають розслідувати вбивство Гандзюк.

(акція під будинком Луценка, фото twitter.com/Panbrat_)

Сам Луценко до учасників акції не вийшов. Проте біля його маєтку перебувають правоохоронці.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оголосила нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру по справі громадської активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Тепер Мангера не підозрюють у замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу). Санкція такого злочину передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Додамо, раніше стало відомо, що підозрювані в нападі на Гандзюк пішли на угоду зі слідством. Зокрема, передбачуваним нападникам змінили підозри. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення, а до 10 років позбавлення волі.

Раніше у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозри вірогідним виконавцям. Були змінені раніше повідомлені підозри на ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) , ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення). Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку.

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"ОБКОМ"

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25 Апреля 2019 22:11

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 